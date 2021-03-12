Antalya'daki falezleri ışıklandırma projesine AKP’li Taş böyle tepki gösterdi: Maalesef pavyon gibi olmuş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin falezlerin ışıklandırılacağını duyurmasının ardından siyasilerden ve bilim insanlarından bazı isimler projeye karşı çıktı. Dünyada sadece 700 tane kalan Akdeniz foku başta olmak üzere, birçok kuş türü, endemik bitki ve canlıya ev sahipliği yapan falezlere yapılacak ışıklandırmanın hem görüntü kirliliğine neden olacağı hem de buradaki doğal hayatı yok edeceği belirtildi.

Falezler ve belli bazı parklarda ışıklandırmanın doğal hayata zarar vereceğini belirten AKP İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'nın böyle bir ışıklandırmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Taş, “Biz evet turizm kentiyiz, tarihin, tarımın ve turizmin başkentiyiz ama bizim doğal güzelliklerimiz için geliyor turistler. Burada ışıklandırmaya ihtiyaç yok. O yaptıkları ışıklandırmanın da sosyal medya üzerinden görsellerini gördüm. Maalesef pavyon gibi olmuş, gece kulübü gibi olmuş. O görüntüyü sadece uçakla gelenler görecek. Onun dışında hiç kimsenin o görüntüyü görme şansı yok" dedi.

"Doğrudan uzmanlardan görüş alınarak projelendirilip, karar verilmeli"

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı'nda doktora yapan Devrim Yetkin, falezlerde tüneyen ve yuvası bulunan yarasalar üzerine doktora tezi hazırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'e, sosyal medya üzerinden projeyi hayata geçirmeden mutlaka görüş alınması gerektiği çağrısında bulunan Yetkin, falezlerde tüneyen yarasaların böceklerle beslendiğini söyledi.

Falezlerdeki yarasa türlerinin yayılışının oldukça fazla olduğunu, bu ışık kaynaklarından etkileneceğini kaydeden Yetkin, “Gece beslendikleri için ışık kaynakları beslenme davranışlarını etkiliyor. Renklerin de beslenme üzerinde etkili olduğu belirlendi. Kırmızı ışığın, beslenme davranışını daha az bozduğu ortaya çıkmış. Ama ülkemizde bu tip çalışmalar daha yeni yapılıyor. Kent ekolojisi alanındaki çalışmalar Türkiye'de az. Kentler sadece insanlara değil, diğer canlılara da ev sahipliği yapıyor. Gece aktif olan bu yarasalar için hem beslenme hem tüneme için önemli bir alan falezler. Işık kaynaklarının da bunları etkileyip etkilemediği öncelikle görüşülmeli. Onun dışında fok ve diğer kuş türleri için de doğrudan uzmanlardan görüş alınarak projelendirilip, karar verilmelidir" diye konuştu.

"Falez kesiminin, yoğun insan ve araç trafiğine kapatılması gerekiyor"

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye ve Antalya'nın önceliğinin daha çok elektrik tüketmek değil, daha az tüketim olduğuna işaret etti. Falezlerin jeolojik yapısı, mikro kliması ve deniz ekosistemiyle doğal haliyle korunmasını isteyen Kesici, falez kesiminin, yoğun insan ve araç trafiğine kapatılması gerektiğini de söyledi. Günümüzdeki en yaygın ve en hızlı büyüyen çevre sorunlarından birinin ışık kirliliği olduğuna dikkati çeken Dr. Kesici, “Işık kirliliği geceleri çevre için artan bir tehlike. Falezlerin korunması, dış çevresinin yanında yapısının oluşmasında etkili olan deniz ekosisteminin de korunmasıyla çok yakından ilişkilidir. Işıklandırmanın doğal yapısına ekolojik bakımdan olumsuz etkisi olacaktır" dedi.