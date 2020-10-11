Antalya'da şüpheli trans kadın ölümü: Evindeki masaj masasının yanında ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan 42 yaşındaki trans kadın, evindeki masaj masasının yanında ölü halde bulundu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıl önce 5 katlı binanın giriş katına taşınan ve DHA'nın haberine göre isminin Halil Bertaç Aynacı oluğu belirtilen trans kadının dün sabah saatlerinde evinin kapısını açık gören komşuları tarafından bulundu. Önce kapının açık olmasından şüphelenmeyen komşular akşam saatlerinde kapının aynı şekilde açık olması üzerine şüphelendi. Bir komşusu seslendiğinde yanıt alamayınca eve girdi.

"Kıla rastlandı"

Aynacı'nın salonda bulunan masaj masasının yanında çıplak ve hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aynacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Aynacı'nın vücudunda darp izine rastlamazken, el tırnaklarının iç kısımlarında kıl olduğunu belirledi.

Aynacı'nın ölüm haberini alan arkadaşı evinin önüne gelerek gözyaşı döktü. Aynacı'nın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.