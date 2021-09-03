Antalya'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Antalya Manavgat'ta 75 bin hektar alanın yandığı yangın sonrası Vali Ersin Yazıcı imzalı genelgeyle, risk nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı. Genelgeye göre ormanlık alan kenarlarındaki yollarda mola verilemeyecek.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 28 Temmuz'da başlayıp sınır ilçeler Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı'da 10 gün süren orman yangınında, 60 bin hektara yakını ormanlık alan olmak üzere yerleşim ve tarım alanlarıyla birlikte toplam 75 bin hektar alan küle dönmüştü. Bölgede yangın riskinin devam ediyor olması nedeniyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı imzalı genelgeyle, ormanlık alanlara giriş yasağının süresi de uzatıldı. Genelgede, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, Antalya'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Vali Ersin Yazıcı imzalı genelge şu şekilde:

“İlimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla ilgi de kayıtlı Genelge yayımlanmıştı. İlgideki genelge için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Orman yangınları açısından risk devam ettiğinden, yangınları önlemek amacıyla İlgi'de kayıtlı Genelgede belirtilen uygulamaya, 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam edilmesi hususu tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur."

Genelge içeriğindeki yasaklar

Genelgeye göre, il genelindeki tüm ormanlık sahalara yetkililer dışında başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Ormanlık alan çevrelerinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Ormanlık bölgelerdeki köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy veya mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, etinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasak olduğu açıklandı.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklar. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacak ve gerekirse de enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı da gerekli iş makinalarını hazır bulunduracak. İlçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde sahada gözetim ve denetim gerçekleştirecek.