Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeler ile sel felaketi yaşayan iller için acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeler ile Kastamonu ve Sinop'ta sel ve heyelan afetinin yaşandığı yerler acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, orman yangınlarının yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Sel ve heyelan afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar için de ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılma kararı verildi.