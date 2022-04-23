Antalya'da kiralar 40 bin liraya yükseldi, Ticaret Odası Başkanı tepki gösterdi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'ya gelen Ukraynalılar, aylığı 20-40 bin liradan daire kiralayıp, yıllık peşin ödüyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, "2 bin 500- 3 bin TL'lik konutlar 10 bin lira oldu. Fiyatların yükselmesinde savaşın etkileri var. Yerli halkımız olumsuz etkilendi" diye konuştu.

Turizm kenti Antalya'da her yıl milyonlarca tatilci ağırlanıyor. Kente gelenler deniz, kum ve güneş üçlüsünden etkilenerek yatırım yapıyor. Her yıl artan yabancıya konut satışı özellikle pandemi döneminde büyük ivme kazandı.



Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan İran, Irak ve Rusya vatandaşlarının tercih sıralamasında, İstanbul'un ardından Antalya geliyor. Özellikle Ruslar, uzun turizm sezonu nedeniyle Antalya'ya ilgi gösterirken, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ise Antalya'daki gayrimenkul sektörüne hareket getirdi.



Kentte hem kiralar hem satın alma fiyatları arttı. Daha güvenli olduğu için savaştan kaçarak Türkiye'ye ve çoğunlukla Antalya'ya sığınan Ukraynalıların büyük bölümü, Ukrayna plakalı otomobilleriyle kent trafiğinde seyrediyor.



Ekonomik gücü yüksek bazı sığınmacı Ukraynalılar, lüks sitelerde aylığı 20-40 bin lira olan ve yıllık peşin ödeyerek kiraladıkları dairelerde yaşarken bazıları ise Antalya'daki yakınlarının yanına yerleşti.

"Yerli halkımız olumsuz etkilendi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, kentteki konut hareketliliğinin pandemi döneminde başladığını söyledi.



Konut kredi faiz oranlarının düşük olmasının da sektöre hareketlilik getirdiğini anlatan Ayanoğlu, "Geçen yılın ilk 3 ayında Ruslara konut satışında yüzde 63'lük artış oldu. Ukraynalılarda ise yüzde 71'lik artış yaşandı. Ruslar ve Ukraynalılar güvenli bir yer aradı ve ilgi bu nedenle arttı. Kiralar da artı. 2 bin 500- 3 bin TL'lik konutlar 10 bin lira oldu. Fiyatların yükselmesinde savaşın etkileri var. Yerli halkımız olumsuz etkilendi" dedi.



Mobilyalı dairelerin fırsatçı ev sahipleri tarafından yüksek fiyatlarda Rus ya da Ukraynalı ailelere kiralandığını da anlatan Ayanoğlu, "Kendisi yalnız yaşadığı evini kiraya verip annesi ve babasının yanına yerleşiyor. Bu evlerin yabancı uyruklu kişilere aylık 40 bin TL'ye kadar verildiğini biliyoruz. Aylık fiyatlar bunlar. İnanılmaz rakamlar" diye konuştu.

Emlakçılar mutlu; 10 müşteriden 6-7'si Rus ya da Ukraynalı

Gayrimenkul sektöründe Antalya'daki en büyük firmalardan birinin temsilcisi Ömür Kuşçalar, birlikte çalıştığı 180 emlak danışmanıyla bugünlerde yoğunluk yaşadıklarını söyledi.



Türkiye genelinde ev satın almak ya da kiralamak isteyen yabancıların yüzde 60'ına hizmet verdiklerini belirten Kuşçalar, "İşlerimiz, savaşın etkisiyle yüzde 100 arttı. 10 müşteriden 6-7'si Rus ya da Ukraynalı. 2+1 ve 1+1 tercih ediyorlar. Kiralar yüzde 300 arttı, 6 bin liradan 25-30 bin liraya kadar çıktı" dedi.



