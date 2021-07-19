Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor: "Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum"

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün evinin önünde oynarken bir daha kendisinden haber alınamayan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'i arama çalışmaları sürüyor. Anne Zübeyde Keskin, kızının kaçırıldığını düşünüyor.

Olay, dün Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde meydana geldi. Babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, dün saat 15.00 sıralarında, bir anda gözden kayboldu. Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne Keskin, çevrede arama yaptı. Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ecrin Keskin için komşuları polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.

Küçük Ecrin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi.

Kızının hareketli çocuk olduğunu ancak babaannesi Fatma Keskin'in yanından ayrılma gibi huyu olmadığını belirten anne Zübeyde Keskin, “Günlerdir hastanedeyim. Kızımın kaybolduğunu söylediler. Eve geldim, kızımı arıyorum ama yok. Bulamadık. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.

Babaannesi Kaçırıldığını düşünüyoruz

Ecrin'in kaybolduğu gün yanında durduğu babaannesi Fatma Keskin Ecrin'in kısa süreliğine dışarı çıktığını sonrasında haber alamadığını söyledi. Keskin, “Bir anda başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Nereye gitti? Aradık ama bulamadık. Dedesi boğazına kadar suya daldı, derede aradı ama o da bulamadı. Aklıma tek bir şey geliyor. Kaçırıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ekipler, akşam saatlerine kadar çevredeki 8 su kuyusunu tek tek inceledi. Ecrin'e ait bir ize kuyular ve çevresinde de rastlanılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Emniyet Müdürü Suat Esin de olay yerine gelerek, arama çalışmalarını takip etti. (DHA)