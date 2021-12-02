Antalya'da kadın cinayeti: Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay, eski eşi Mustafa Ayata tarafından öldürüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ayrıldığı eşini ziyarete gelen Mustafa Ayata, yaşanan tartışmanın ardından Ülkü Ocakları yönticisi olan eski eşi Hayriye Alkutay'a ve 2 kayın biraderine tabanca ile ateş etti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 erkek kardeşi hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eski eşinin yaşadığı eve gelen Mustafa Ayata ile Hayriye Alkutay arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Mehmet Ayata, yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayın biraderine ateş etti.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise hastaneye kaldırıldı.

Zanlı gözaltına alındı

Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mustafa Ayata ise suç aleti silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı.

Hayriye Alkutay'ın cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılan genç kızın annesi Keziban Alkutay ise, “Yandım ben, ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın, çıkarmasınlar" diye konuştu.

MHP ve Ülkü Ocakları'ndan açıklama