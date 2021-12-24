Antalya'da kadın cinayeti: Emrah Akgül; eşini, başına demir vurarak öldürdü

Antalya'da, Emrah Akgül (33), tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına demir çubukla vurarak öldürdü.



Olay; Antalya Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde, saat 01.30 sıralarında, bir apartmanın girişinde meydana geldi. Rukiye Akgül ile eşi Emrah Akgül arasında çıkan tartışma sonrasında; Rukiye Akgül evden kaçarken, Emrah Akgül sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp eşinin gitti. Emrah Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına demir çubukla vurarak öldürdü.

İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirlerken, Emrah Akgül polis ekiplerince gözaltına alındı.



Yapılan incelemenin ardından Rukiye Akgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsi sonrası; Rukiye Akgül'ün cenazesi, yakınlarının alması için morga kondu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu'nda ifadesi tamamlanan Emrah Akgül, Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)