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Antalya'da aracın çarptığı iki bisikletli yaşamını yitirdi

Kaza yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı

21 Kasım 2021 23:51

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı iki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

O.G. (38) yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı hafif ticari araç, İncekum Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen F.T.T. (25) ve Y.E'ye (25) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bisiklet sürücülerinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler, Alanya Belediyesinin morguna kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan O.G, jandarma ekiplerince yakalandı.

 

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