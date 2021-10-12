Antalya'da ev basınları: Halkevi,TİP ve SYKP yöneticileri gözaltına alındı

Antalya'da bu sabah erken saatlerde yapılan ev baskınlarında Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkevleri ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi-SYKP Parti Meclisi yöneticileri gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah çok sayıda eve TEM polisleri tarafından baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramanın ardından Antalya Halkevi Şube Başkanı Gülkan Gülseven, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi-SYKP Parti Meclisi Üyesi Taylan Sönmez ve Türkiye İşçi Partisi-TİP yöneticisi Enes Keskin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Savcılık ve polis tarafından henüz bir açıklama yapılmazken gözaltına alınan kişiler emniyet müdürlüğüne götürüldü.