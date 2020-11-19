Antalya'da bir yılda iki kez soyulan kuyumcu: Üçüncüsü olursa kafayı yiyeceğim

Antalya'da bir yıl içerisinde ikinci kez soyulan kuyumcu Feyzi Bulce, yeniden soyulursa kafayı yiyeceğini söyledi.

Üst üste yaşadığı soygunlar sonrası ailece güven ve korku sorunu yaşadıklarını dile getiren Bulce “Bu acaba akraba mı, birisi mi gönderiyor, bilen biri mi? O kadar kuyumcu varken niye bana? Ben de bir şey anlamadım. Kimseye zararım yok. Çocuklarım gece bile korkuyor. ‘Acaba eve hırsız mı geldi’ diyorlar" şeklinde konuştu.

Bir yıl geçmeden ikinci kez gerçekleşen soygunda hırsızın polis kıyafetiyle geldiğini belirten Bulce, hırsızın kendisini sahte altın ihbarıyla sorguya çektiğini söyledi. Ekipler gelene kadar kelepçe takarak bekleteceğini söyleyen polis kılığındaki hırsız, Bulce'yi ve akrabasını bağlayıp altınları çaldı. Soyguncu o sırada dükkan gelen esnaf Şükrü Gülşen’i de kelepçeledi.

Yaklaşık 2 kiloya yakın altınının çalındığını söyleyen Bulce, altın fiyatları yükseldikçe zararının da arttığını belirterek, “Alınan mallar işçilikli malzeme olduğu için 1 milyon lira civarında. Gramı o zaman 540 TL idi. Toptancı parasını illa ki isteyecek. Mecbur bu parayı vereceğim onlara. Altın yükseldikçe fakirleşiyorum. Çünkü altın yükselince toptancıya fazla para ödemek zorunda kalacağım." dedi.

Bulce'nin dükkanında ilk soygun 1 Kasım 2019 tarihinde içeriye kafasında çorapla giren şüphelilerce kafasına silah kabzasıyla vurularak yaşandı ve 800 bin lira değerindeki 3 kilo altını çalındı. Şüphelilerin yakalanmasıyla altınlar Bulce'ye iade edildi. (İHA)