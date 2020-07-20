Antalya'da bir günde 10 bin turist 'rekoru'

Son üç haftadır gerçekleşen yurt dışı uçuşlarda 29 Haziran-5 Temmuz arasında 9 bin 230, 6-12 Temmuz arasında 17 bin 528, 13- 19 Temmuz arasında ise 34 bin 720 yolcunun geldiğini belirten Yavuz, her hafta yurt dışından gelen yolcu sayısının artarak devam ettiğini ve 1 Temmuz'dan bu yana toplam 61 bin 478'e yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl Temmuz ayında 2 milyon 600 bin turist gelmişti

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, kente 'rekorlar yılı' ilan edilen 2019'un Temmuz ayında 2 milyon 601 bin 928 turistin geldiğini açıklamıştı.