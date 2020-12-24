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Antalya'da Atatürk büstüne ve heykeline saldıran kişi gözaltına alındı

24 Aralık 2020 16:04

Antalya'da bir okul bahçesindeki Atatürk büstünü söken ve mahallenin meydanındaki heykele de zarar veren D.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan D.K. bilinmeyen bir nedenle önce mahalle meydanındaki Atatürk heykeline elindeki sert bir cisimle zarar vermeye başladı. Heykelin bacak kısmını kıran D.K. daha sonra aynı mahalledeki Dağ Ortaokulu'nun bahçesine geldi. Şüpheli buradaki Atatürk büstünü de zorlayarak yerinden söktü ve yere attı.

Mahalleli heykele ve büste zarar verildiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olayın yaşandığı noktalarda inceleme yapan ekipler, şüpheli D.K.'yı gözaltına alarak jandarma merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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