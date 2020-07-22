Antalya'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan erkek tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 68 yaşındaki Hollandalı kişi tutuklandı.
Dün akşam saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apartmanda Hollandalı 68 yaşındaki A.V.D. asansörde karşılaştığı 13 yaşındaki A.G.Y.'yi darp ederek, cinsel istismarda bulundu.
Asansörden inen A.G.Y. ağlayarak durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine ailesi polis merkezine giderek A.V.D.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri A.V.D.’yi adresinde gözaltına aldı.
Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hollandalı şahıs sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.