Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Arya' açıklaması

Tanımadığı bir numaranın kendisini arayarak tecavüz ve öldürmekle tehdit ettiği için savcılığa suç duyurusunda bulunan Arya isimli genç kız, 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildiğini sosyal medyada duyurmasının ardından gündeme oturdu. Sosyal medyada karara pek çok tepki gelirken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi "şüphelinin bulunmadığına ya da ifadesinin alınmadığına" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değildir" denildi.

Önceki günlerde ‘Arya’ isimli sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı videoda ölüm ve tecavüz tehdidinde bulunulması nedeniyle yaptığı şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildiğini duyurmuştu. Genç kız, “Tam olarak beklediği delil tecavüze uğrayıp öldürülmem mi? İnan bir fikrim yok ama ülkede adalet de yok” demişti.

“Tecavüze uğrayıp öldürülmem mi lazım?"

Genç kız paylaştığı videoda şunları söylemişti:

"7 aydır bir adli süreçteyim. 25 Aralık akşamı bir numaradan mesaj alıyorum. Arkadaşlarımın beni işleteceğini düşünerek numarayı arıyorum ve benim karşıma koca bir adam çıkıyor. Beni öldüreceğini, bana tecavüz edeceğini söyleyerek beni tehdit ediyor. Ağza alınmayacak küfürler ediyor. Telefon konuşmalarının ses kaydını ve attığı mesajların ekran resimlerini alıyorum ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum.Ve bugün bana savcılıktan kağıt geliyor.

Şüphelinin üstüne atılı suçları işlediğine dair kamu davasını açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunulmadığı anlaşılmış, kovuşturmaya gerek görülmemiş. Tam olarak beklediği delil tecavüze uğrayıp öldürülmem mi? İnan bir fikrim yok ama ülkede adalet de yok."

”Soruşturma oğlu üzerinden devam ediyor"

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yazılı bir açıklamada bulundu, şu cümlelere yer verdi:

"Mağdur Ş.A.’nın çektiği videoları ‘Tik Tok’ isimli sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra kendisine bilmediği bir numaradan mesaj gelmesi üzerine bu numarayı aradığında bir erkek şahsın tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemede arayan numaranın İ.I.’ya ait olduğu tespit edilmiş ise de bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattını oğlu B.I.’nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I. üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A’ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca süreç içerisinde mağdura ve ailesine ulaşılmış, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşılmış olup Kayseri’de bulunan şüpheli B.I. hakkında başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir.

Sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi şüphelinin bulunmadığına ya da ifadesinin alınmadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değildir."