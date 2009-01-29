Antalya Büyükşehir'e medyum başkan adayı

Antalya belediye başkanlığına aday olan medyum Ömer Çetin seçim kampanyasına ücretsiz elektrik vaadiyle başladı.



Medyum Ömer Çetin Yavuncu, yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.



Uzun süredir Antalya'da medyumluk yapan ve geçen milletvekilliği genel seçimlerinde bağımsız aday olan Ömer Çetin Yavuncu, 29 Martta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu bildirdi. Yavuncu, medyum aleminden, siyasete girmesi yönünde tavsiye geldiğini ve gireceği yedi seçimden sonra siyasette isteği yere geleceğinin müjdelendiğini savunarak, "Bu yedi aşamayı tamamlamak için daha önce milletvekili aday adayı oldum. Bu ikinci adım. Büyükşehir adaylığımla Menderes Türel'e rakip olmam mümkün görünmüyor. Çünkü Türel'in yeniden kazanacağı görülüyor. Kazanamayacağımı bilmeme rağmen aday oldum" dedi.



Seçilmesi halinde Antalya'da elektriğin ücretsiz olacağını iddia eden Yavuncu, "Bana oy verildiği zaman benim efsunumdan fayda alacaklar. Kazanırsam, Antalya'da elektrik ücretsiz olacak. Antalya-Kemer arasında tren hattı kurarak Antalya'nın turistik açıdan cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacağım" diye konuştu.



Liderlerin Tarot falına baktı



Siyasi parti liderlerinin tarot falına da bakan Ömer Çetin Yavuncu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğinde oldukça güzel ışık demeti görüldüğünü, küçük sorunlar yaşasa da Türkiye'yi krize rağmen belirli bir noktaya taşıyacağını ve yurt dışında da yıldızının parlayacağını savundu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, iyi bir lider olmasına karşın, dışarıdan gelen etkilerin altına çabuk girdiğini iddia eden Yavuncu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel hayatında sevineceği özel sürprizler olacağını, bir süre daha parti genel başkanlığına devam ettikten sonra siyaseti bırakacağını, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in, siyasetten yavaş yavaş elini çekeceğini öne sürdü.

