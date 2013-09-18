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Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne haciz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılından kalma yaklaşık 2 milyon liralık borcu nedeniyle belediye binasındaki bazı klima, masa, sandalye ve televizyonlara haciz konuldu

18 Eylül 2013 00:25

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılından kalma yaklaşık 2 milyon liralık borcu nedeniyle belediye binasındaki bazı klima, masa, sandalye ve televizyonlara haciz konuldu.

Açıkel Temizlik Firması avukatı Ali Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 2009 yılında park ve bahçelerde 2 ay süreyle çalışan personelin ve yapılan masrafların ücretini firmaya ödemediği için Antalya 3. Ticaret Mahkemesi'ne dava açtıklarını belirtti. Dava sonucunda mahkemenin yaklaşık 1 milyon 170 bin liraya yakın borç belirlediğini ve bu rakamın faiziyle 2 milyon liraya çıktığını ifade eden Topuz, belediyenin borcunu ödemeye devam etmediği için haciz işlemine devam ettiklerini bildirdi.

cnnturk.com'da yayınlanan habere göre  firmanın alacağından dolayı geçen ay da haciz işlemleri için geldiklerini kaydeden Topuz, "O zaman bir kısım mallara haciz yapıldı ancak hala bir ödeme yapılmadığı için ikinci kez geliyorum. 2 milyon lira civarında alacağımız söz konusu. Şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadı" dedi.

İlk olarak mayıs ayında icra işlemlerine başladıklarını anlatan Topuz, şöyle devam etti: "Mayıs ayında ilk icra işlemelerine başladık. 2009'dan beri müvekkilimin şirketi alacağını alamamıştır. Almak için her türlü işlemleri yürütüyoruz. Şimdi bir kısım kamuya tahsis edilmemiş klima, sandalye, masa ve televizyonlara haciz konuldu. Alacakların ödenmemesi halinde haciz işlemleri devam edecektir. Belediye yetkilileri şu an ödemeyeceklerini belirtti. Biz, 21 Temmuz'da da gelmiştik, 2 ay geçti hala ödenmedi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Turizmin başkenti olan bir belediyenin bu duruma düşmesini biz de istemiyoruz ama 2009 yılından beri bir alacak var. Bunun için her türlü hukuki işlemi yürüteceğiz."

Topuz, ödeme yapılmadığı takdirde her geçen gün faizin artacağını, buna rağmen belediyenin herhangi bir somut önerisi olmadığını ifade etti.

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