Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'den gördüğü manzaraya yorum: Gökten turist yağıyor

AKP’nin 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Antalya’dan Ankara’ya gitmek için Antalya Havalimanına giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gördüğü manzara karşısında, “Gökten turist yağıyor” dedi.

Türel, beraberinde bulunan heyet ile birlikte dün gece Ankara’ya gitmek üzere Antalya Havalimanına gitti. Burada havalimanında kısa bir gezi yapan Türel, dış hatlar çıkışında gördüğü manzara karşısında "mutlu" oldu.

Sosyal medya hesabından dış hatlar pasaport işlemleri bölümü önünden bir fotoğraf paylaşan Türel, “Gökten turist yağıyor. Antalya Uluslararası Havalimanı Dış Hatlar Terminalindeki yoğunluğu görüp memnun olduk.” notunu paylaştı. Türel’in paylaşımı kısa sürede birçok takipçisi tarafından paylaşıldı.