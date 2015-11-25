Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: Bazı belediyeler sivrisinek üretme çiftlikleri kurdu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın bu yıl sivrisinek istilasına uğradığına yönelik eleştiriler üzerine ilçe belediyelerinin lastik içindeki su birikintilerinde sivrisinek üretme çiftlikleri kurduğunu iddia etti, "Bunların fotoğrafları elimizde. Bunları kamuoyuyla paylaşmıyorum" dedi.

Kasım ayında 3’üncü toplantısını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Büyükşehir’in 2016 yılına ait performans programı ve bütçesi oylandı. Muhalefet, performans programına yönelik eleştirileri arasında her ne kadar 2016 yılı için sivrisinek ve karasinekle mücadelede yüzde 100 hedef konmuş olsa da Antalya’nın bu yıl sinek istilasına uğradığını söyledi.



Sivrisinek uydudan takip edilecek



Eleştirileri yanıtlayan Türel, Antalya’da 2016 yılında sivrisinekle mücadelede artık uydudan görüntü sistemine geçeceğini söyledi. Bu yeni sistemde su birikintilerinin uydudan görüntüleme sistemiyle izleneceğini ve el bilgisayarları yardımıyla sahada çalışan personelin o noktaya müdahale edeceğini belirten Türel, buna ilişkin altyapı ihalesinin de gerçekleştiğini aktardı. Türel, "Bundan sonra adrese teslim sinek mücadelesi dönemine geçiriyoruz. Bunu teknolojiyi kullanarak yapabileceğiz" derken, sivrisinekle mücadelede bu yıl sıkıntılar yaşandığını söyledi.



Sivrisinek komplosu



Mağduriyetin nedeni olarak isim ve parti belirtmeden ilçe belediyelerini sorumlu tutan Türel, şunları söyledi:



"Biz bu mücadeleyi verirken bazı belediyelerimizin ’Vatandaş mağdur olsun’ diye sivrisinek yuvaları kurduğunu fotoğraflarla tespit ettik. Bunların fotoğrafları elimizde. Bunları kamuoyuyla paylaşmıyorum. Çünkü derdimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Bunlardan habersiz olmadığımızı zannetmesinler. Lastiklerin içindeki su birikintileriyle sivrisinek üretme çiftlikleri kuran belediyelerimiz oldu. Bu arkadaşlar kendilerini biliyor. Onları afişe etmek gibi niyetim yok."



İsim vermedi



Türel’in ilçe belediyelerini hedef alan bu sözlerine CHP ve MHP grupları tepki gösterdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "İsmi açıklamayacaksınız bunu paylaşmasaydınız" derken MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, Türel’e bu belediyeler içinde MHP’li olup olmadığını sordu. Türel, ısrarlara rağmen isim vermezken "Kimseyi itham altında bırakmıyorum. Elimizde fotoğrafları var. Arkadaşlarımız tarafından tespit edildi. Biz bu mücadeleyi yapıyorken her şeyden haberdar olduğumuzu belirtmek için söyledim" diye konuştu.



Yeni hükümeti değerlendirdi



Yeni Bakanlar Kurulu’nu da değerlendiren Türel, yeni kabinenin mutluluk verici, gurur verici olduğunu söyledi. Türel, "Antalya’mızdan bir dostumuz, arkadaşımızın Dışişleri Bakanı olarak ülkeyi temsil ediyor ve Türk bayrağını dünyanın her köşesinde şerefle dalgalandırıyor olması, taraflı tarafsız herkesin takdirinde olmalıdır" dedi. Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeniden Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirilmesinin Antalya adına şans olduğunu kaydeden Türel, "Çavuşoğlu Antalya’nın medarı iftiharı olarak bu görevi layıkıyla yerine getirecektir" dedi.



Yeni sistem haftaya



Türel, toplu ulaşımda elektronik ücret toplanmasına ilişkin son günlerde ciddi şikayetler olduğunu söyledi. Mevcut sistemin tasfiyesi sürecinde validatörlerin tamiratının yapılmadığını, düzgün çalışmasıyla ilgili tedbirin alınmadığını belirten Türel, "Bu nedenle çok hızlı, zamana karşı yenileme çalışması içindeyiz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta başında yeni validatörler, Büyükşehir şirketi Ulaşım AŞ tarafından kullanıma sunulacaktır" diye konuştu.



Yeni kurulacak sistemde Büyükşehir Belediyesi ve şirketin toplu ulaşım cirosundan alacağı payın eski ihalenin devamı şeklinde olacağını aktaran Türel, Ulaşım AŞ’nin bu sistemin kurulumu ve sonrası için kar amacı gibi bir hedefi olmadığını söyledi. Ulaşım AŞ’nin kiralama ya da satın alma yöntemiyle yeni sistemi kurabileceğini dile getiren Türel, "Ancak sistem yeni olacak. Sorunsuz, geçmişteki aksaklıkların devam etmeyeceği bir sistem olarak kurgulanıyor" dedi.



Türel, Sayıştay’ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın döneminde firmanın ödenmediği yüzde 2’lik belediye payı nedeniyle 2 milyon 100 bin lira dolayında bir kamu zararı saptadığını söyledi. Kamu zararının Sayıştay müfettişlerince ilgililerinden tahsilinin istendiğine dikkat çeken Türel, "Sayıştay talimatları çerçevesinde hukuki bir zorunluluğu yerine getiriyoruz" dedi. Türel, Ulaşım AŞ’nin yeni kuracağı sistemde Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım cirosu üzerinden yüzde 2’lik pay almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Bütçe 1 milyar 460 milyon



Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılına ilişkin performans raporu oy çokluğuyla kabul edilirken 2016 yılı bütçesi 1 milyar 460 milyon lira olarak kabul edildi.