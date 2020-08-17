Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Kişisel sosyal medya hesabından yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Şu an durumum iyi. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Böcek, dün kendisine yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Böcek, sağlık durumuna ilişkin, “Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım” bilgisini verdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, takipçilerini, maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da uyardı.