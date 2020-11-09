Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek normal odaya çıkarıldı

Covid-19 tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, saat 11.00'de normal odaya çıkarıldı.

Akdeniz Üniversite Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören Böcek’in tedavisine normal odada devam edilecek.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında son yapılan açıklamada, "Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır" denilmişti.

TIKLAYIN - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama