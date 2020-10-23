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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor

23 Ekim 2020 00:03

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde Covid-19 tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" denildi.

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