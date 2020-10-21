Barış Yarkadaş: Muhittin Böcek, 1,5 ay sonra ilk kez yemek yedi, kahve içti

45 gündür yoğun bakımda tutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu ciddiyetini koruyor. Ancak Böcek'in 1,5 ay sonra ilk kez yemek yiyebildiği de belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun kritikliğini koruduğu bildirildi. Öte yandan Muhittin Böcek'in 7 Eylül'den bu yana ilk kez yemek yiyebildiği belirtildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" ifadesine yer verildi.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise, yoğun bakıma alındığı 7 Eylül'den sonra ilk kez çorba içen Muhittin Böcek'in dün akşam da köfte yediğini ve kahvesini içtiğini söyledi. Yarkadaş, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bir 'mucize' gerçekleşiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 7 Eylül'den beri ilk kez çorba içtiğini duyurmuştum. Başkan, çorbanın ardından akşam saatlerinde köfte yedi. Yatağında doğrulup kahvesini içti. Her şey yolunda giderse başkan bir süre sonra görevine döner."