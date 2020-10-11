Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için 'Muhittin Haşere' diyen Onedio'dan açıklama

Onedio isimli içerik üretim sitesinde Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için ‘haşere’ ifadesi kullanıldı. Sosyal medyada tepki alan Onedio, bu ifadenin yapay zeka sisteminden kaynaklanan bir hata olduğunu söyleyerek özür diledi.

Başkan Böcek, için kullanılan ‘Haşere’ ifadesinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Twitter’da ‘ÖzürDileOnedio’ etiketiyle kampanya başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Gençlik hesabından yapılan paylaşımda, Onedio’da yer alan söz konusu haberler kınanırken şu ifadelere yer verildi:

“Ulusal bir yayın portalı olan Onedio isimli içerik üreticisinin farklı tarihlerde yapmış olduğu haberlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in soyadını haberin içerisinde 'Haşere' olarak geçirmesini CHP Antalya gençliği olarak kınıyoruz.”

Onedio’dan açıklama

Tepkilerin ardından söz konusu içerikleri paylaşan içerik üretim sitesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Başkan Böcek’ten özür dileyen Onedio, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Haber geliştirme amacıyla denemelerini yaptığımız, test aşamasında bulunan yapay zekâ sistemimizden kaynaklanan hatadan dolayı çok değerli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’ten ve tüm sevenlerinden özür diliyoruz. Kontrolümüz dışında gelişen bu hatanın tekrarlanmaması adına her türlü önlemi alacağımızı garanti ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Kendisini en kısa zamanda ziyaret edeceğiz.”