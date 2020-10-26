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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

26 Ekim 2020 14:26

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Koronavirüs (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

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