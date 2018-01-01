Antalya büyük ikramiyeyi yine boş geçmedi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- MİLLİ Piyango İdaresi\'nin geçen yılki yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan iller arasında yer alan Antalya, bu yılki 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyeyi de boş geçmedi. Kentte yaşayanlar, dünkü çekilişte çeyrek biletine büyük ikramiye çıkan talihliyi merak ediyor.

Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı büyük ikramiyesi \'9794035\' numaralı çeyrek bilete isabet etti. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden birinin satıldığı Antalya\'da büyük heyecan yaşandı. Antalyalılar gecenin ilk saatlerinden itibaren biletlerini internet üzerinden sorgularken, bazı kişiler ise sabahın ilk saatlerinde bayilerden liste istedi.

\'SATAN BAYİ DE ŞANSLI\'

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, kentin geçen yıl da büyük ikramiyeyi kazandığını, bu yıl da yine büyük ikramiyeyi veren bileti satmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Biletin hangi bayiden satıldığını araştırdıklarını belirten Sayar, \"61 milyon liralık bileti satın alan kişi kadar satan kişi de şanslı. Satan kişi bu bileti satmanın gururunu yaşayacak. Para belki elimize geçmiyor ama aracı görevini görmek bambaşka bir şey\" dedi.

İKRAMİYEYİ TUTTURANA TAVSİYELER

Birçok kişinin yılbaşı geldiğinde büyük illere bilet almaya gittiğini belirten Başkan Sayar, son yıllarda Antalya\'nın da bu iller arasında yer aldığını söyledi. Antalya\'nın şans kuşağında birinci sırayı almak üzere olduğuna dikkati çeken Sayar şöyle konuştu:

\"Bileti alan kişi sanırım kazandığından haberi yoktur ama ikramiyeyi gördüğünde bir sarhoşluk olacaktır. Benim tavsiyem sakin olsun, sabırlı olsun, 1 ay ne yapacağını düşünsün. İkramiyenin sarhoşluğu ile yanlış bir şey yapsın istemem. Milli Piyango\'dan para çıktığı zaman yaramıyor değil de parayı kullanmayı bilmeyen insan olduğu zaman yaramıyor. Parayı kullanabilen kişi istihdam yaratır, kurum kuruluşlara ve çevresine faydası olur. Kendisini aşırı derecede teşhir etmemesi gayet doğaldır.\"



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