Antalya, bir haftalığına sinema platosuna dönüşecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en uzun soluklu film festivali \'Uluslararası Antalya Film Festivali\', 29 Eylül\'de 55\'inci kez sinemaseverle buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, \"Uluslararası Antalya Film Festivali\'ni güçlü bir şekilde yapabilmemiz için en önemli muradımız Türk sinemasını desteklemek\" dedi.

Türkiye\'nin ilk film festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali, 55\'inci yaşına hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde hazırlıklar tamamlandı. 2\'si yerli, 10 film, ödül için yarışacak. Cem Yılmaz ve ünlü yönetmen Ferzan Özpetek\'in \'Yaşam Boyu Onur Ödülü\' alacağı festivalde onur ödülleri ise Macar Yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı\'ya verilecek. Festivalin ilk filmi, iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi\'nin \'Everybody Knows/Herkes Biliyor\' filmi olacak. Farhadi de Antalya\'da olacak.

KORTEJLE BAŞLIYOR

Festivalin ev sahibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her festivalin ayrı bir heyecanı olduğunu belirterek, festivalin Antalya\'ya güzellik kattığını söyledi. Hazırlıkları tamamladıklarını belirten Türel, \"Festival, kortejle başlayacak. Kortejle Antalyalılar Türkiye\'deki önemli sanatçıları görme şansı yakalayacak. Antalya Film Festivali\'nin korteji, dünyadaki birçok festivalde alışık olmadığımız görüntülere sahne oluyor. Antalyalıların sanatçılarla buluşma noktası oluyor\" dedi.

\'GEÇMİŞE DÖNMEK İSTEMİYORUZ\'

Festivalin jüri başkanının geçen yıl \'Melekler Beyaz Giyer\' filmiyle en iyi film ödülü alan Çinli yönetmen Vivian Qu olacağını belirten Türel, ulusal bölümün kaldırılmasıyla devam eden tartışmalara belediye açısından nokta koyduklarını söyledi. Türel, şöyle devam etti:

\"Uluslararası Antalya Film Festivali\'ni güçlü bir şekilde yapabilmemiz için en önemli muradımız Türk sinemasını desteklemek. Türk sineması olmadığı takdirde uluslararası, güçlü festivali yapamayız. Türk sinemasının takdimi için festivali uluslararası bir yarışma haline getirdik. Geçmişte sinema sektörü içindeki bazı sivil toplum örgütleri, birbirimizi anlamakta zorluk çekmiş olabiliriz. Çünkü önemli değişim ve gelişimler söz konusu. Geçmişteki birtakım hadiselere dönmek doğru değil. Önemli olan bundan sonra ileriye bakmak.\"

BİN KİŞİLİK JÜRİ

Menderes Türel, Türk sinemasında vizyona girmiş ve bağımsız festivallerde gösterilmiş filmlere \'Türkiye Sineması Endüstri Ödülleri\' vermeyi planladıklarını dile getirdi. Türk sinemasında endüstrinin desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydeden Türel, \"Genç Türk sinemacılarını uluslararası platformda dünyanın birçok profesyoneliyle bir araya getiriyoruz. Türkiye sinemasından çok geniş katılımlı, belki bin kişilik jürinin değerlendireceği endüstri ödüllerinin verilmesinin hazırlıklarını uzun zamandır sürdürüyoruz. Arama konferansıyla tartışarak bir şekle sokmayı planlıyoruz\" dedi.

Türel, Antalya\'da ulusal ve uluslararası sinemayı seven herkesin buluşacağı bir hafta yaşayacaklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI