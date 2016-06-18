Antalya Belediyesi, sokak hayvanlarına yuva arıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazanda kimsesiz hayvanları unutmadı. Karaalioğlu parkında, ramazan ayı için kurulan dev çarşıda sokak hayvanları için stant açıldı. Kepez Sahipsiz Hayvan Bakımevi‘ndeki kedi ve köpekler, Ramazan Çarşısı’nda kurulan stantta sahiplendiriliyor. Stantta, evde kedi ve köpek bakımıyla ilgili bilgi de veriliyor. Tüm aşıları yapılmış, iç ve dış parazit ilaçları uygulanmış kedi ve köpekler, karneleriyle birlikte ücretsiz sahiplendiriliyor.

Ramazanın ilk 3 gününde 26 kedi ve 16 köpeği sahiplendirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Adnan Büyükkaya, ilk kez yapılan bu uygulamanın büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Büyükkaya, “3 günde barınaktaki 42 hayvanımızı sahiplendirdik. Barınakta 400 hayvanımız var. Ramazan sonuna kadar hepsine yuva bulmayı hedefliyoruz” dedi.