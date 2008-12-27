Antalya başkentte kazandı



Beko Basketbol Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Türk Telekom'u 77-69'luk skorla geçti.





Beko Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni Ankara'da ağırladı. Konuk ekip, Douthit ve Green'in etkili oyunuyla güçlü rakibini 77-69'luk skorla geçti.



Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Ersin Görkem ve Michael Green'in basketleriyle rakibine karşılık veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamladı.



İkinci çeyreğe Nedim Yücel'in basketiyle girerek 21-19 öne geçen konuk ekip, Türk Telekom'un savunmasını aşmakta zorlandı. Barış Özcan ve Erwin Dudley ile etkili olan başkent temsilcisi, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.



İkinci yarının ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Michael Wright'ın pota altından ürettiği sayılarla Telekom skoru 45-40'a getirerek farkı 5 sayıya çıkarttı. Michael Green'in üst üste kaydettiği basketlerle oyuna denge getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Douthit'in sayılarıyla son çeyreğe 61-58 önde başladı.



Üçüncü çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, son 5.5 dakikaya 71-63 üstünlükle girdi. Dudley ve Wright'ın sayılarıyla son 1.5 dakikaya girilirken farkı 2 sayıya kadar indiren Türk Telekom, savunmada etkili olamadı ve sahadan 77-69'luk skorla mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 4. yenilgisini alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi de 7. galibiyetini aldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Douthit 16 sayı – 9 ribauntluk performansıyla galibiyette kilit rol oynarken, Michael Green 15 sayı – 5 ribaunt – 5 asistle, Can Akın 10 sayı – 4 asist – 3 ribauntla katkı yaptı.



Türk Telekom'da Michael Wright'ın 19 sayı – 4 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmazken, Kennedy Winston da 15 sayı – 2 ribauntla sahadan ayrıldı.



TÜRK TELEKOM: 69 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 77

Salon: Atatürk

Hakemler: Murat Biricik, Ozan Çakar, Yücel Çilingir

Türk Telekom: Wright xxx 19, Bekir xx 4, Tutku x, Winston xxx 15, Lang x 6, Blakney x 4, Asım x 2, Serkan x 5, Barış Özcan xx 8, Dudley xx 6, Mutlu x

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Nedim xx 8, Douthit xxx 16, Can xx 10, Ersin xxx 12, Green xxx 15, Ümit xx 9, Mims xx 4, Hadi xx 3

1. periyot: 19-19

Devre: 41-38

3. periyot: 58-61

