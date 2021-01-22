Antalya Barosu Başkanı, Nagehan Alçı hakkındaki, “Bence güzel seksi bir kadın diyelim ve orada bırakalım!” tweetini sildi; “Aklımın ucundan geçmeyen, ilgisiz yorumlar yapıldı”

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı hakkında attığı, “Bence güzel seksi bir kadın diyelim ve orada bırakalım!" tweetini sildi. Balkan paylaşımının yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Nagehan Alçı'nın "Hrant Dink’i ölüme götürmüş bu ırkçı zihniyetle savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini alıntılayan Balkan dün “Bence güzel seksi bir kadın diyelim ve orada bırakalım!" tweeti attı.

Balkan daha sonra Twiter hesabından, "Nagehan Alçı ile ilgili yaptığım paylaşımın amacı bambaşka olmasına karşın aklımın ucundan geçmeyen, ilgisiz yorumlar yapıldı. Belli ki bazı insanları istemeden de olsa rahatsız ettim. Daha açık ve farklı ifade edebilirdim. Bu nedenle paylaşımı kaldırıyorum." açıklamasını yaptı.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın paylaşımına @mariyedepuder takma isimli bir kullanıcı, "Bence yanlış bir yerde bırakmış olursunuz. Fikirleri hoşunuza gitmeyebilir ancak kadına karşı bu yaklaşımı hoş bulmuyorum. Kahvehanede oturan orta yaş işsiz erkek yaklaşımı gibi geliyor" sözleriyle tepki gösterdi.