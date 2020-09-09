Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi’ndeki kayıp eserler hakkında soruşturma başlatıldı!

Alt Paleolitik Çağ’dan Roma Dönemi’ne uzanan zengin bir koleksiyonla dünyanın en önemli müzeleri arasında gösterilen Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi, ‘kayıp eser’ skandalı ile gündeme geldi. Müze yönetimi, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü üçgeninde gelişen olaylar dizisi müze müdürü Mustafa Demirel’in görevden alınmasıyla başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018 yılında başlayan bir türlü tamamlanamayan zimmet sayımı, envanter kontrolü, risk güncellenmesi, tasnif ve fotoğraf çekimi esnasında birden fazla önemli eserin kayıp olduğunu tespit etti.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, bu tespit üzerine Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, gizli evrak prosedürü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne eserlerin kayıp olduğu bildirildi. Yapılan tespit doğrultusunda genel müdürlük jet hızıyla soruşturmacı görevlendirdi. Hürriyet’e konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün genel müdürü Gökhan Yazgı, “Bünyesinde çok önemli eserleri barındıran Antalya Müzesi’ne yönelik iddiaları tüm ayrıntıları ile takip ediyoruz” dedi.

"Bazı eserler eksik"

Müzede kayıp eser olup olmadığının tespiti amacıyla soruşturmacı görevlendirildiğini doğrulayan genel müdür yardımcısı Yahya Çoşkun ise şöyle konuştu: “Müzelerimizde her yıl sonunda rutin sayımlar yapılır. Ayrıca eserler uzmanlarımıza zimmetlenir. Personelimiz emekli olduğunda ya da başka bir yere geçtiğinde onun yerine başka bir kişiye zimmetlenir. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bazı tespitlerde bulunmuş. Bazı eserlerin eksik olduğu bildirilmiş. Biz de bununla ilgili hemen bir soruşturmacı görevlendirdik. Soruşturmacı rapor hazırlayacak. Biz de rapor doğrultusunda ne tedbir alınması gerekiyorsa onu alacağız. Müze, il müdürlüğü üzerinden bize bağlı. İl müdürlüğü kendi kontrolünde eksiklik ve aksaklık görmüş. Tespiti de bize göndermiş ‘Böyle bir şey var’ diye.”

"Konudan haberim yoktu"

Görevden alınan Antalya Müzesi eski Müdürü Mustafa Demirel, “Soruşturmadan haberim yok. Şu an raporluyum. Benden bilgi talip edilirse gereğini yaparım” diye konuştu.