-ANTALYA ALTIN PORTAKAL'A HAZIRLANIYOR ANTALYA (A.A) - 22.09.2010 - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne hazırlanan Antalya, festivalin afişleri ve fotoğraflarıyla süsleniyor. Büyükşehir Belediye Binası, Antalya Kültür Merkezi, Güllük Katlı Otoparkı, Muratpaşa Belediye Binası, Mevlana Caddesi'ndeki Mirador İş Merkezi, ile hemen hemen tüm Antalya sokakları ile tüm üst geçitler, otobüs durakları, reklam panoları, megalightlar, billboardlar, 47. Festivalin mavi renkli afişleriyle donatılacak. Gülümseyen yüzüyle Akdeniz'in köpüklü suları arasından çıkıp gelen, elinde tuttuğu sihirli portakalı sunarak izleyenlere Antalya ve sinema sevgisi telkin eden Ebru Akel'li deniz kızı figürü, Antalya mitolojisini etkinlik salonlarında ve ödül törenlerinde de sinemaseverlerle buluşturacak. -FESTİVAL AYDINLIĞI KENT CADDELERİNDE- Festival motifleriyle kent giydirmelerini, ana caddelerin ışıl ışıl hale getirilmesi takip edecek. Işıklar Caddesi ve Kapalı Yol'un yanı sıra, Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinin, Yüzüncü Yıl ve Sakıp Sabancı Bulvarlarının, Güllük Caddesi'nin, Kepez'de Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin ışıklandırılmasıyla, Antalya festival aydınlığına kavuşturulacak. Antalya Körfezi'ni bulvarlara, caddelere taşıyan, mavi rengin egemenliğindeki görsel motifler, kentin ışıldayan yüzüyle birleşip, izleyicileri olduğu gibi festival konuklarını da fantastik, gerçeküstü bir dünyanın atmosferiyle buluşturacak.