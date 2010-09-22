T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'A HAZIRLANIYOR ANTALYA (A.A)

22 Eylül 2010 15:10

-ANTALYA ALTIN PORTAKAL'A HAZIRLANIYOR ANTALYA (A.A) - 22.09.2010 - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne hazırlanan Antalya, festivalin afişleri ve fotoğraflarıyla süsleniyor. Büyükşehir Belediye Binası, Antalya Kültür Merkezi, Güllük Katlı Otoparkı, Muratpaşa Belediye Binası, Mevlana Caddesi'ndeki Mirador İş Merkezi, ile  hemen hemen tüm Antalya sokakları ile tüm üst geçitler, otobüs durakları, reklam panoları, megalightlar, billboardlar, 47. Festivalin mavi renkli afişleriyle donatılacak. Gülümseyen yüzüyle Akdeniz'in köpüklü suları arasından çıkıp gelen, elinde tuttuğu sihirli portakalı sunarak izleyenlere Antalya ve sinema sevgisi telkin eden Ebru Akel'li deniz kızı figürü, Antalya mitolojisini etkinlik salonlarında ve ödül törenlerinde de sinemaseverlerle buluşturacak. -FESTİVAL AYDINLIĞI KENT CADDELERİNDE- Festival motifleriyle kent giydirmelerini, ana caddelerin ışıl ışıl hale getirilmesi takip edecek. Işıklar Caddesi ve Kapalı Yol'un yanı sıra, Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinin, Yüzüncü Yıl ve Sakıp Sabancı Bulvarlarının, Güllük Caddesi'nin, Kepez'de Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin ışıklandırılmasıyla, Antalya festival aydınlığına kavuşturulacak. Antalya Körfezi'ni bulvarlara, caddelere taşıyan, mavi rengin egemenliğindeki görsel motifler, kentin ışıldayan yüzüyle birleşip, izleyicileri olduğu gibi festival konuklarını da fantastik, gerçeküstü bir dünyanın atmosferiyle buluşturacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24