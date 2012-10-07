Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış galası ve onur ödülleri töreni yapıldı. Gecede Türkan Şoray'a, ''Sanatta Sosyal Sorumluluk'' ödülü verildi.

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki açılış törenine sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek geldi. Bu yılki ana teması ''Mizah, Muhalefet ve Demokrasi'' olarak belirlenen festivale katılan sanatçılar, kırmızı halıdan geçerken halkı selamladı.

Kırmızı halı geçişi sırasında başlayan sağanak yağmur nedeniyle sanatçılara ellerinde şemsiyeler bulunan görevliler eşlik etti. Yağış nedeniyle kırmızı halı geçişine daha fazla devam edilemedi.

Sahne dekoru bu yıl siyah-beyaz filmlerin konseptine uygun olarak dizayn edilen festivalin açılış galasının sunuculuğunu İclal Aydın ile İlker Masum yaptı.

Gecede 15 yıl aradan sonra Altın Portakal'a katılan Türk sinemasının ''Sultan''ı Türkan Şoray'a ''Sanatta Sosyal Sorumluluk'' ödülü verildi. Ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'dan alan Türkan Şoray, sahneye çıktığında uzun süre ayakta alkışlandı. Yoğun alkışlar nedeniyle sahneyi boydan boya yürüyen Türkan Şoray, seyircileri selamladı.

Konuşması sırasında hayli heyecanlı ve duygusal olduğu görülen Şoray, gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti. Türkan Şoray, ''Sinema oyuncusu, sanatçı olmak ne kadar güzel bir şey. Sinemanın bir mucizesi bu. İnanılmaz bir mutluluk, bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Sevgili sinema sever Antalyalılar, hepinizi bütün kalbimle kucaklıyorum'' dedi.