Antalya Aksu'da alkollü eğlence mekanları kapatıldı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bar, pavyon, müzikhol ve gece kulübü gibi alkollü eğlence mekanları Aksu Belediyesi tarafından 'halkın talepleri' ve ruhsatsız oldukları gerekçesiyle kapatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eczacılık yaptığı Aksu İlçesi’ne 30 Mart seçimlerinde AKP’den belediye başkanı seçilen Halil Şahin, barlarla ilgili ilçe sakinlerinden çok fazla şikayet aldıklarını söyledi. Bu barların aynı zamanda ruhsatlarının da olmadığını belirten Başkan Şahin, "İlçe merkezindeki bu barlarla ilgili sürekli şikayet vardı. Zaten ruhsatları da yoktu. Bu nedenle gereken yapıldı" dedi.

Başkan Şahin, ilçedeki tüm barların kapatıldığına ilişkin iddialarla ilgili olarak da "Kaç barın kapatıldığını bilmiyorum. Ruhsatsız olanlarla ilgili gerekenler yapıldı" dedi. Başkan Şahin, "Ruhsatlı olan bar var mı" sorusuna ise "Ben barların hesabını tutmuyorum" karşılığını verdi.

Ayrıca barların yakınlarında sağlık merkezleri ve okulların da yer aldığını belirten Şahin, "Barların bulunduğu bu yerlerde sabaha kadar silah sıkılıyor. Onun yanında kavga dövüş ortalığı götürüyor. Yıllardır böyle bir ortam vardı. Kepazelik yani" dedi.

"Bugüne kadar göz yumulmuş"

Şahin, "Oradaki vatandaşlar yıllardır 'ne olacak ne olacak' diyordu. Tabi birileri bunlardan nemalanmış büyük bir ihtimalle ve göz yumulmuş. Şu anda biz halk ne istiyorsa onu yapıyoruz" dedi.