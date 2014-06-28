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Gelibolu'da belirlenen alanlar dışında alkol yasak

Tarihi alan sınırları içinde belirlenen yerler dışında gecelemek, alkollü içki tüketmek yasaklandı

28 Haziran 2014 21:11

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun'u Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulacak.

 

Alkol belirlenen yerler dışında yasak

 

Tarihi alan sınırları içinde; belirlenen yerlerden başka yerde gecelemek, mevzuat gereği izin verilen yerler haricinde alkollü içki tüketmek, belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallini terk etmek, sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak, tarihi alan sınırları içinde ve bu sınırlara beş kilometre mesafede anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmak, yasak olacak.

 

Kasten orman yakanlar on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına mahkûm edilecek

 

Tarihi alan sınırları içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler beş yıldan on yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Kasten orman yakanlar ise on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve iki yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasına mahkum edilecek.

Tarihi alan sınırları içinde bir örgüte mensup olsun olmasın terör amacı ile ormanları yakanlar yirmi dört yıldan otuz yıla kadar hapis, beş yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar para cezasına mahkum edilecek. Yanan orman alanı bir hektardan fazla olduğu takdirde ceza yarı oranında arttırılacak.

Bu Kanunla kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ilgili mevzuatına göre faaliyetlerine devam edecek.

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