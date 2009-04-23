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Yaşam

Antalya-Akseki'de trafik kazası: 8 yaralı

23 Nisan 2009 23:11

Antalya'nın Akseki ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 8 kişi, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Metin Yapar (35) yönetimindeki 42 l 0527 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolu 30. kilometre Alacebel mevkinde şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin içinde bulunan 8 kişi kazadan hafif sıyrıklarla mucize eseri kurtuldu.

Sürücü Metin Yapar ve otomobilde bulunan Meral Yapar (33), İrem Hazal Yapar (6), Zeynep Hilal Yapar (3), Feti Türkoğlu (34), Meryem Türkoğlu (33), Utku Türkoğlu(10) ve Çağrı Türkoğlu (6) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralıların tedavileri Akseki Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

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