Antalya Akseki'de hâlâ erimeyen kar nedeniyle yol kapalı, su yok!

Antalya'nın Akseki İlçesi Toros Dağları'nda bulunan 2500 rakımlı Morca Yaylası'nda kışın yağan kar nedeniyle pek çok yol kapandı. Yol üzerinde hâlâ erimeyen kar 1 metre kalınlığında. Yöre halkı içme suyu olarak eriyen kar sularını kullanıyor. Çukurköy Mahalle Muhtarı Mustafa Akca, Haziran ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışması yaptıklarını belirterek Türkiye'nin bazı bölgelerinde havanın ısınmasıyla denize girildiğini, ancak burada karla mücadele edildiğini vurguladı.

"Göçerlerin ve arıcıların göç yolu"

"Yayla yollarımız kış aylarında kardan kapanmıştı, şimdi bu yolların açılması için çalışmalarımızı tamamladık" diyen Akca, özellikle göçerlerin ve arıcıların yaylalara göçü dolayısıyla çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Birçok oba yolunun karla kapalı olduğunu, bu yolların ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma yapıldığını anlatan Akca, "Morca Yaylası'nda yollarımız kapalıydı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolumuz açıldı. Bugün karla mücadele yaptık yolumuz şu anda açıldı" dedi.

Akseki'de kışın sert geçtiği yayla kesimlerinde yaz aylarında bile erimeyen kar yığınları nedeniyle yol ulaşıma kapanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçeye bağlı 2500 rakımlı Morca Yaylası'nda kışın yağan kar sonrası kapanan yolları açmak için çalışma yaptı. İş makinesiyle kar kütleleri kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

"1 metre kar var"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Bölümü ekiplerinden Murat İnce, Akseki'ye bağlı Çukurköy Mahallesi Morca Yaylası'na ulaşımı sağlayan yol üzerindeki karları temizlemek için çalışma yaptıklarını anlattı. İnce, "Gördüğünüz üzere 1 metre kar var. Bütün yayla yollarını temizledik. Şu anda Akseki bölgesinde kapalı yol kalmadı. Vatandaşın yaylalara çıkmasına engel yoktur" dedi.

Kar suyu kullanıyorlar

Yayla sakinlerinden Gürkan Dönmez ise su ihtiyaçlarını kar suyundan karşıladıklarını belirterek, kışın yağan karın erimesiyle meydana gelen suları, kazma kürekle kazdıkları 500 tonluk kuyuya akıttıklarını ve bir sezon boyunca yaylada içme ve kullanma suyu olarak kullandıklarını söyledi. Dönmez, yaylaya göçen koyun ve keçiler için de su toplama kuyusu yaptıklarını ve hayvanların su ihtiyacını da bu kuyudan sağladıklarını belirtti.