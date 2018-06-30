T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalya Açık'ta şampiyon Damir Dzumhur

Namık Kemal KILINÇ - Olgucan KALKAN / Serik (Antalya),(DHA) Antalya Açık Tenis Turnuvası finalinde Fransız Adrian Mannarino'yu 2-1 mağlup eden Damir Dzumhur şampiyon oldu

30 Haziran 2018 19:42

Namık Kemal KILINÇ - Olgucan KALKAN / Serik (Antalya),(DHA)

Antalya Açık Tenis Turnuvası finalinde Fransız Adrian Mannarino\'yu 2-1 mağlup eden Damir Dzumhur şampiyon oldu. 
Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotel and Resorts ve GD Tennis Academy\'nin ortaklaşa düzenlendiği THY Antalya Açık Tenis Turnuvası\'nda zafer, Damir Dzumhur\'un oldu. 
Kaya Palazzo Resort\'un merkez kortunda oynanan final mücadelesinde Adrian Mannarino ve Damir Dzumhur karşı karşıya geldi. Rakibini 6-1, 1-6 ve 6-1\'lik skorlarla 2-1 mağlup eden Bosna Hersekli Damir Dzumhur şampiyonluğa ulaştı.
Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Damir Dzumhur, 76 bin Euro\'luk para ödülünün sahibi olurken, final oynayan Fransız Adrian Mannarino ise 40 bin Euro kazandı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Karşılaşmadan detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇOlgucan KALKANSerik AntalyaDHA Antalya Açık Tenis TurnuvasıFransız Adrian MannarinoDamir DzumhurTenis FederasyonuKaya HotelResortsGD Tennis AcademyTHY Antalya Açık Tenis TurnuvasıPalazzo ResortAdrian
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24