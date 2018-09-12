Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI: DAHA DÜŞÜK DEPREMLER BEKLİYORUZ

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Engin Erarslan, Antalya\'da dün ve bugün meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, saat 09.21\'de merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 65 kilometre açıklarında 40 kilometre derinlikte 5.2 büyüklükte deprem meydana geldiğini hatırlatan Başkanı Engin Erarslan, dün de sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını kaydetti. Döşemealtı depremi ile Kumluca depreminin birbirini tetikleme ihtimalinin güçlü olduğunu belirten Erarslan, “Akdeniz\'de sürekli depremler oluyor. Türkiye levhası Afrika\'nın sıkıştırmasıyla sürekli bir deprem ülkesi. Antalya\'da da diri ve sönmüş fay hatları bulunmakta. Bu faydalarda ara ara tetiklenmiş depremler oluşmaktadır. Son depremler de bu durumun bir kanıtı. Bu iki depremden sonra yeni depremler bekliyoruz. Ancak daha az büyüklükte olacaktır\" dedi.

ANTALYA\'DA 4 DEPREM KUŞAĞI DA GÖRÜLÜYOR

Engin Erarslan, Antalya\'da 4 deprem kuşağının görüldüğünü söyledi. Merkezin 2 ve 3, Alanya\'ya doğru gidildiğinde 4\'üncü deprem kuşağının yer aldığını belirten Erarslan, 1\'inci deprem kuşağının ise Fethiye\'ye doğru görüldüğünü aktardı.

\'1999 ÖNCESİNE DÖNDÜK\'

Jeofizik Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Atakan Yüklü de Türkiye\'nin deprem bölgesi olduğunun sürekli göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. 1999\'da meydana gelen büyük depremden sonra kısa yerel yönetimler anlamında düzgün çalışmalar yapıldığını belirten Yüklü, daha sonra tekrardan yeniden 1999 yılındaki depremin öncesine dönüldüğüne dikkati çekti. Yüklü, “Deprem bir jeofizik gerçeği, bina bazlı zemin etütlerinde jeofizik çalışmalarının gereği kadar yapılmadığını görüyoruz. Jeofizik mühendisleri olarak zemin etüdü yaparken, küçük bir deprem yaratıyoruz. Zemin davranışını inceleyip daha sonra olası büyük bir depremde zeminin nasıl bir tepki vereceğini hesaplayabiliyoruz. Bu çalışmalar denetim olmadığı için gerilemiş durumda. Kötü bir cümle ama yerel yönetim anlamında 1999 yılının öncesine döndük diyebiliriz\" diye konuştu.

ESKİ MAHALLELER İVEDİLEKLE İNCELENMELİ

Atakan Yüklü, Antalya\'da zemin etütleri konusunda Büyükşehir, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı belediyelerinin iyi durumda olduğunu dile getirdi. İlçe belediyelerin çoğunda teknik kadro olmadığı için zemin etütlerinde bilimsel eksikler olduğunu anlatan Yüklü, “Bina yapılmadan önce jeofizik etütleri usulüne uygun yapmak gerekiyor. Antalya\'da 1999 yılından önce yapılmış binaların incelenmesi gerekiyor. Eğer oturduğunuz bina 1999 yılından önce yapılmış ise hiçbir şekilde hasar vermeden binanın sağlamlığını tespit edilmesi gerekiyor. Antalya\'daki eski mahallelerinin ivedilikle yapılarının incelenmesi gerekiyor\" dedi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)



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