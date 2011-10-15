-Antalya açıklarında 160 kaçak yakalandı ANTALYA (A.A) - 15.10.2011 - Sahil Güvenlik ekiplerince Antalya açıklarındaki bir gemide yapılan aramada 160 kaçak yakalandı. Serik ilçesine bağlı Boğazkent beldesinde, yaklaşık 12 mil açıkta bulunan bir gemiye sahil güvenlik tarafından operasyon düzenlendi. Gemide, Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan değişik milletlerden 160 kişi yakalandı. Yakalanan 160 kişi, Antalya Deniz Komutanlığında bir süre bekletildikten sonra, sivil ve resmi plakalı minibüslerle Konyaaltı İlköğretim Okulundaki spor salonuna götürüldü. Kaçakların burada bir süre daha tutulacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, 160 kişinin arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.