Antalya, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazır

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası\'na aday şehir olan Antalya\'ya gelen gözlem heyetini makamında kabul etti. Karaloğlu, \"Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılında, Basketbol Dünya Kupası\'na ev sahipliği yapmak, bizi mutlu eder. Antalya olarak biz hazırız\" dedi.

FIBA Dünya Kupaları Direktörü Lubomir Kotleba, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı ve TBF Operasyon Müdürü İbrahim Erkan, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası\'na aday şehir olan Antalya\'da incelemelerde bulundu. Spor tesisleri ve konaklama yerlerinin yanı sıra kenti inceleyen heyet, daha sonra Vali Karaloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Vali Karaloğlu, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, 2023 yılının Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu belirtti. FIBA Basketbol Dünya Kupası\'nın önemli bir organizasyon olduğuna değinen Karaloğlu, \"Antalya\'nın aday şehir olması için Antalya Valiliği olarak FIBA\'ya bir davet mektubumuz olmuştu. Türkiye organizasyonu aldığında Antalya\'nın da bu organizasyonun bir parçası olmak istediğini, buna hazır olduğumuzu daha önce belirtmiştik. Geçen yıl hizmete açtığımız 10 bin koltuğu olan bir salonumuz var\" dedi.

\'ANTALYA, DÜNYADA BU İŞİ EN İYİ YAPACAK ŞEHİRLERDEN\'

Vali Karaloğlu, Antalya\'nın sadece salonuyla değil; turizm ile şehrin altyapısı ve konaklama tesisleriyle organizasyona çok rahat ev sahipliği yapabileceğine dikkati çekti. Karaloğlu, şöyle devam etti:

\"Antalya, bir milyona yakın yatak kapasitesi ve sıcakkanlı insanlarıyla 2023 Basketbol Dünya Kupası\'na hazır. Yine iki havalimanımız var. Bu iki havaalanına 240 noktadan direkt uçuş yapılmakta. Yılda ortalama 12 milyon turistin geldiği ve 2023 yılında 20 milyon turisti hedefleyen bir şehir olma özelliğiyle Antalya\'nın, bu organizasyonu istediğini ve hazır olduğunu belirtmek istiyorum. 2010\'da bu organizasyonu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bir ay önce Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nı düzenledik. Avrupa Basketbol Ligi\'nde Türkiye çok önemli bir yere geldi. Türk Hava Yolları, Avrupa Basketbol Ligi\'nin sponsorluğunu yapıyor. Türkiye\'nin basketbola verdiği bu değer ve gayretten ötürü FIBA tarafından desteklenmesi ve ödüllendirilmesi gerekir.\"

\'ANTALYA\'DA DEĞİŞİM, OLDUKÇA ETKİLEYİCİ\'

FIBA Dünya Kupaları Direktörü Kotleba ise Antalya\'yı daha önce ziyaret ettiğini belirterek, “O dönemde ufak potansiyeli olan; ama tam olarak ortaya çıkmamış çok güzel plajları olan, birkaç oteli bulunan ve turistlere çok iyi hizmet veren bir şehir olarak tanıdım. Bu süre zarfında 3-4 defa daha Antalya\'ya geldim ve her geldiğimde gördüğüm değişiklerden olumlu etkilendim. Bu değişim sadece şehri değil sporu ve basketbolu da etkiledi\" diye konuştu. Organizasyon yeteneği olarak dünyada özellikle de Avrupa\'da Türkiye gibi çok az ülke olduğunu vurgulayan Kotleba, şunları söyledi:

\"Bence dünyada sizin kadar iyi organizasyon yapan çok az ülke var. Dürüst olmak gerekirse şampiyonayı Türkiye\'ye verdiğimizde huzur içinde uyuyabiliyoruz. Türkiye kadar üst seviye otel ve tesise sahip başka bir ülke aklıma gelmiyor. Türkiye katıldığı her adaylık sürecinde en iyi hazırlığı yapan, en kaliteli servisi veren, en iyi sunumları gerçekleştiren ülke olarak öne çıkıyor. Burayı ziyaretimin ardından yazacağım raporun çok olumlu olacağına inanabilirsiniz. Hatta geldiğimden beri kusur bulmaya çalıştım ama inanın eksik veya yanlış bir şey, bir kusur bulamadım. Yazacağım rapor çok olumlu olacak. Ancak 4 aday ülke var ve her zaman verilen kararlar gerçeklerle örtüşmüyor. 9 Aralık\'ta, seçim sürecinde Türkiye\'nin en üst adaylardan olacağı çok alenidir.\"

7 ÜLKE ADAY

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası öncesi Avrupa, Asya ve Güney Amerika\'dan 7 ülke, ev sahipliği için aday oldu. Türkiye ve Rusya bu önemli organizasyona tek başına ev sahipliği yapmak adına FIBA\'ya teklif sunarken, Endonezya, Japonya ve Filipinler üçlü Arjantin ve Uruguay ise ikili olarak organizasyona aday oldu. 2023\'e ev sahipliği yapacak ülke, 9 Aralık\'ta gerçekleşecek FIBA\'nın yıl sonu toplantısında açıklanacak.



