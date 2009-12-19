Antakya'da şiddetli yağış can aldı: 1 ölü

T24 -

Kentte dün (19 Aralık 2009) akşamdan bu yana yağan yağmur yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle Kardeşler Mahallesi 3/1 Sokak'taki bir evin istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan ve ağır yaralı olarak Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki İsmail Çelik kurtarılamadı.Bu arada, yağış nedeniyle kente elektrik ve içme suyu verilemezken, su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerindeki suların tahliye edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.