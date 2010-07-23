Antakya'da 71 metrelik künefe hazırlandı

T24- Hatay'ın anavatana katılışının 71. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 26. Antakya Festivali'nde 71 metre uzunluğunda künefe yapıldı. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hakkari ve Van'da 7 askerin şehit olması nedeniyle konser ve halkoyunları ekipleri yarışmasını iptal ettiklerini belirterek, yöresel yemek yarışması, sünnet şöleni, bilardo, masa tenisi, basketbol, Erhan Aksay Futbol Turnuvası, yüzme ve aba güreşleriyle şenliğin 3 gün süreceğini kaydetti.





Atatürk Caddesi'nde kurulan tezgahta hazırlanan künefe için 3 usta ve 8 yardımcının 7 saat çalıştığını anlatan Savaş, ''Künefeye patent almayı başardık. Künefeci Cavit Mehmet Hüyük, 71 metre uzunluğunda 71 santim eninde künefe yaparak yeni bir rekora imza attı. 71 metre künefe için 655 kilo kadayıf, 335 kilo peynir, 350 kilo şeker ve 90 kilo tere yağı kullanıldı. Künefe, 6 bin kişiye dağıtıldı'' dedi.





Konuşmalardan sonra künefeyi yapan işletmenin sahibine Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda plaket verdi. Daha sonra künefeye şiresi dökülerek ücretsiz servis edildi.





Künefe dağıtımı sırasında özel güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Bir özel güvenlik görevlisinin demir parmaklıkların arasında kalan kolu kırıldı. Güvenlik görevlisi, 112 Acil Servis Ambulansı ile Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Bu arada, DSİ Parkı'nda gerçekleştirilen yöresel yemek yarışmasına da 15 kişi katıldı. Oruk (içli köfte) dalında Ayşe Oral, kete ve külçe börekte Filiz Daloğlu, ayalı çorba ve kaytaz böreğinde Hatice Karaballı, yaprak sarmada Yıldız Güleç birinciliği elde ettiler.





Belediye Başkanı Savaş, Antakya'nın 540 çeşit yöresel yemeği bulunduğunu belirterek yarışmaya katılanlara toplam 2 bin TL para ödülü ile plaket dağıtarak teşekkür etti.





