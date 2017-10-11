Antakya Medeniyetler Korosu 'vize krizi'ne takıldı, ABD'ye gidemedi

Üç filmin galasında konser vermek için ABD'den davet alan Antakya Medeniyetler Korosu, ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya almasından kaynaklı vize alamadı. Konu hakkında konuşan Antakya Medeniyetler Korosu Dernek Başkanı Yılmaz Özfırat "Ekipten 40 kişinin ABD vizesi için başvuruda bulunduğunu belirterek, “Ancak vize verilmeyince kadroyu değiştirmek zorunda kaldık. Vizesi olan 30 kişilik ekip Washington’a gidecek” dedi.

Habertürk'ten Akıncan Abadan ve Sevgi Çavuşoğlu'a konuşan Antakya Medeniyetler Korosu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin ardından ‘Kolomb Günü’ nedeniyle önceki gün kapalı olan Sarıyer İstinye’deki ABD Başkonsolosluğu dün açıldı. Konsolosluk çalışanları sabah saatlerinde binaya giriş yaparken, daha önce vize randevusu olan Türk vatandaşları da konsolosluk önüne geldi. Ancak Türk vatandaşları, vize başvuruları askıya alındığı için içeri alınmadı. Vize için gelenlere, konsolosluğun iletişim bilgilerinin yer aldığı bir kâğıt verildi. ABD’den konser için davet alan Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri de kapıdan çevrildi. Koro üyeleri ellerine verilen ve iletişim bilgilerinin yer aldığı mesaj kâğıdıyla geri döndü.

Kadrosunu değiştirdi

Antakya Medeniyetler Korosu Dernek Başkanı Yılmaz Özfırat, ekipten 40 kişinin ABD vizesi için başvuruda bulunduğunu belirterek, “Ancak vize verilmeyince kadroyu değiştirmek zorunda kaldık. Vizesi olan 30 kişilik ekip Washington’a gidecek” dedi.

Başkent Washington’da 3 filmin galasında konser vermek için davet edildiklerini söyleyen Özfırat, “Bir ay önce vize randevusu almıştık. Vizeler için 40 kişi Hatay’dan İstanbul’a geldik. 10 Ekim Salı günü saat 07.30’da vizelerin ücretleri bankaya yatırıldı. Ancak sonrasında randevunun iptal olduğunu söylediler. Vize yasağı nedeniyle hepimiz konsolosluğun kapısında kaldık. Bize randevuların iptal edileceğini daha önce bildirmediler. Kadromuzu baştan aşağı değiştirmek zorunda kaldık. Şu anda vizesi olan 30 kişilik kadro ile gideceğiz” diye konuştu.

Telefona cevap yok

Başkonsolosluğun önünde saatlerce beklediğini belirten vatandaşlardan Ali Güney ise “Daha önce 4 Ekim’e randevu almıştım. Güvenlik nedeniyle 10 Ekim 09.00’a randevu verildi. Güvenliğe geldim ama bilgi alamadım. Elimize, “İletişim bilgilerimiz” yazılı bir broşür tutuşturdular. Orada yazan numarayı arıyoruz ama açan yok. Kimseye de ulaşamıyoruz. Kardeşim ve kuzenlerim Amerika’da. Çalıştığım kurumdan 2-3 saat izin alarak geldim. Burada bekliyoruz” dedi.

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