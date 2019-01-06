ANSİAD ödülleri sahiplerini buldu

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (ANSİAD) 29\'uncu kuruluş yıl dönümü, düzenlenen özel geceyle kutlandı. Programda \'yılın medya ödülü\', \'yılın sanat ödülü\' ve \'yılın başarılı iş insanı\' ödülleri de törenle sahiplerine verildi. \'Yılın medya ödülü\', \'Krize inat dev yatırım\' haberiyle Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Mehmet Çınar\'ın oldu.

Akra Barut Hotel\'deki özel geceye; Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda politikacı ile iş insanları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ANSİAD Başkanı Sadi Kan, 2019 yılının Türkiye ve Antalya adına başarılı, mutlu bir sene olmasını dilediğini söyledi. ANSİAD\'ın hizmetleriyle üyelerine ve Antalya\'ya yeni ufuklar açtığını kaydeden Kan, \"ANSİAD, 29 yıllık süreçte kültürünün oluşturduğu değerleri koruyarak hizmet vermeyi sürdürmüş bir dernektir. Dünyada, 29 yıl bir dernek için uzun süre denemez belki ama Antalya ekonomisinin özellikle 1980\'li yıllardan sonra hızla geliştiğini düşünürsek ANSİAD\'ın Antalya ekonomisindeki gelişime katkısının önemli bir düzeyde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz\" dedi.

\'YILIN MEDYA ÖDÜLÜ\', DHA MUHABİRİ MEHMET ÇINAR\'A

Sadi Kan\'ın konuşmasının ardından ANSİAD tarafından \'yılın medya ödülü\', \'yılın sanat ödülü\' ve \'yılın başarılı iş insanı\' ödüllerinin verildiği törene geçildi. Batı Akdeniz Bölgesi il ve ilçelerinde yazılı basın, görsel ve işitsel basın ile internet medyası alanlarında hizmet veren medya mensuplarının desteklenmesi ve bölgenin ekonomik hayatının gelişmesine katkıda bulunacak eserlerin üretilmesini özendirmeyi amaçlayan \'yılın medya ödülü\', \'Krize inat dev yatırım\' haberiyle DHA Muhabiri Mehmet Çınar\'a verildi. Çınar\'a, ödülünü CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan verdi.

\'YILIN SANAT ÖDÜLÜ\' MUSTAFA AYDEMİR\'İN OLDU

\'ANSİAD 2018 yılı sanat ödülü\', 1982 yılında, 30 günde 3 bin gönüllü asker ile Erzincan\'daki Keşiş Dağı\'na doğadaki malzemeleri kullanarak, dünyanın en büyük portresi olan Atatürk Portresi\'ni yapması, Antalyalı kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul\'un hayatını araştırarak \'Ben bir Türk zabitiyim\' belgesel eserini kütüphanelere kazandırması nedeniyle ressam, araştırmacı ve yazar Mustafa Aydemir\'e verildi.

YILIN İŞ İNSANI HACIARİFOĞLU

ANSİAD tarafından geleneksel olarak verilen \'2018 yılının başarılı iş insanı ödülü\'ne ise ANSİAD üyesi, Hacıarifoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu layık görüldü. Hacıarifoğlu\'nun, ödülün takdimi öncesinde kendisi için hazırlanan özel videoyu izlerken duygulandığı görüldü.

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