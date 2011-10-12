-Ansari: Gerilimin nedeni işgal edilen topraklar KONYA (A.A) - 12.10.2011 - Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı M. Hamid Ansari, bölgedeki gerilim, istikrarsızlık ve şiddetin birincil sebebinin işgal edilmiş Filistin topraklarının durumu olduğunu bildirdi. Ansari Konya'da, Mevlana Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen fahri doktora töreninde, Konya'da bulunmaktan ve ihsan edilen onurdan dolayı mutlu ve coşkulu olduğunu söyledi. Türkiye ve Hindistan'ın birbirini uzun yıllardır tanıdığını, farklı gerekçelerden dolayı, farklı yolları izleyerek, modern Türkiye ve modern Hindistan'ın, modern dünyadaki refah için elzem olduğunu düşünerek aynı noktalara vardıklarını belirten Ansari, ''Bireyler gibi ülkeler de aleni değerler ve açık menfaatler ile yaşarlar. Toplum politikasının amacı bu değer ve menfaatleri korumak, destekleme kapasitesini geliştirmek, zorluklara karşılık vermek için geliştirilir'' dedi. -Bölgedeki istikrarsızlık işgal edilmiş Filistin toprakları- Devletlerin ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermek üzere yapılan her türlü girişimden nefret ettiklerini, Birleşmiş Milletler Şartı'nın pusula ve ruhuna uyum aradıklarının altını çizen Ansari, şunları kaydetti: ''Rekabet eden menfaatler yüzünden bloklara veya ittifaklara bölünmüş değil, karşılıklı saygı ve menfaate dayalı ortaklıkların bir araya gelmesiyle oluşan bir dünya istiyoruz. Küreselleşmenin menfaatlerinin tüm ulusları kapsaması gerektiğine inanıyoruz. Yeni küresel zorluklarla mücadelede diyalog ve işbirliğinin en iyi yol olduğu kanaatindeyiz. Birleşmiş Milletler ve Bretton Woods kurumlarını da içermek üzere küresel siyasi ve ekonomik yönetim kuruluşları tarihsel bağlamlarda ve bölünmeleri sürdürmek yerine, güncel gerçekleri yansıtmalıdırlar.'' Hindistan ve Batı Asya kültürel, entelektüele ve ticari bağlarını eski zamanlardan bu yana sürdürdüğünü, Batı Asya'daki ve Kuzey Afrika'daki bazı ülkelerin son aylarda tecrübe etmiş oldukları çalkantının kendileri için de büyük endişe arz ettiğine dikkati çeken Ansari, bölge halklarının kendi geleceklerini şekillendirmeye çalıştığını, onların isteklerinin üstün geldiğini söyledi. Ancak şiddet araçlarından tüm tarafların vazgeçmeleri gerektiğini, bu yılın başı itibariyle Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak, Hindistan'ın güç kullanımından ziyade siyasi müzakereler ve diplomatik yollarla itilafların çözülmesine duyulan ihtiyacının altını çizdiğini belirten Ansari, sözlerine şöyle devam etti: ''Bölgedeki gerilim, istikrarsızlık ve şiddetin birincil sebebi işgal edilmiş Filistin topraklarının durumudur. Hindistan, başkenti Doğu Kudüs olan, egemenliğini kazanmış, bağımsız, yaşanabilir ve birlik halindeki Filistin Devleti'nin kurulmasında güvenli, tanınan sınırlar dahilinde ve İsrail ile barış içinde yaşanması konusunda Filistin halkına tam destek vermektedir. İtilaf siyasidir, güç kullanımıyla çözülemez. Aynı zamanda, on yıllardır süregelen müzakereler Filistin halkının ulusal amaçlarına ulaşmalarını sağlayamadığı gibi hayal kırıklığı ve öfkeyi artırmıştır. Hindistan, 1988 yılında Filistin Devletini tanıyan ilk Arap ülkesi olmayan ülkedir. Birleşmiş Milletlerdeki emellerinde de destekleyecektir''