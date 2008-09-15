Anoreksiya değil klima öldürmüş

TEKFEN Holding’in kurucularından Necati Akçağlılar’ın kızı Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Leyla Akçağlılar'ın cenaze törenine, iş dünyasından birçok isim katıldı.



Cenaze töreninde Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, iş adamı Serdar Bilgili, Cem Uzan, TEKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Berker, Akçağlılar'ın annesi Can Sevim Akçağlılar ve iş dünyasından birçok isim yer aldı.



Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Leyla Akçağlılar'ın doktoru Prof. Dr. Rüstem Olga bir basın toplantısı yaptı.



Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Olga, "Akçağlar'ın ölüm nedeni anoreksiya hastalığı değil. 21 yıl boyunca sadece salata yiyen ve su içmeyen Akçağlar'ın 2 böbreğini kaybetmesinin ardından 2007 yılında kendisine böbrek nakli yapılmıştı. Bu ameliyatın ardından vücudu mikroplara karşı duyarlı bir hale geldi. Klimalardan Lejyoner (akciğer enfeksiyonu- zatürree) hastılığına yaklandı ve bu yüzden yaşamını yitirdi" açıklamasında bulundu.



13 Eylül’de vefat eden Leyla Akçağlılar’ın cenazesi Aşiyan’daki aile mezarlığına defnedildi.