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Sağlık

Anoreksiya 5 yaşa kadar indi

İngiltere'de çocuklarda görülen yeme bozuklukları ürkütücü bir artış gösteriyor. Son rakamlara...

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiltere'de çocuklarda görülen yeme bozuklukları ürkütücü bir artış gösteriyor. Son rakamlara göre; 5 ile 7 yaşındaki 98 çocuk anoreksiya hastası.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere'de 5 ile 7 yaşındaki 98 çocuk yeme bozukluğu yaşıyor. Bu rakam 8 ve 9 yaşında ise 99 çocuğa çıkıyor. 10 ile 12 yaş arasında ise yeme bozukluğu yaşayan çocuk sayısı 400.

Rakamlar yaşla orantılı bir şekilde artıyor. 13 ile 15 yaş arasında anoreksiya hastası çocuk sayısı 1500 dolaylarında.

Uzmanlar 'sıfır beden' kampanyalarının hastalığın yayılmasında etkili olduğunu savunuyor. Uzmanlara göre, aşırı ince modeller ve televizyondaki ünlüler çocuklar için idol oluyor. Bu sebeple, ünlülere benzemeye çalışan çocuklarda anoreksiya, bulimia veya benzer hastalıklar başgösteriyor.

Hastalığa yakalanan çocukların tedaviyi reddettiği ve tedavi sürecinin zor olduğu da belirtiliyor.


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