T24 LogoT24 Logo
Dünya

Anonymous'un yeni hedefi Şam mı?

İnternet uzmanları hatların Esed karşıtı güçler tarafından sabote edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti

01 Aralık 2012 12:33

Hacker grubu Anonymous, Suriye'de internet erişimini kesen Şam yönetimine savaş açtı. Grup, Şam yönetiminin devlet kurumlarını hedef alacağını bildirdi.

Eylemin elçilik sitelerine yapılan saldırılarla başlandığı duyuruldu.

Hacker grubu önce Çin'deki Suriye Büyükelçiliği'ni hedef alacağını duyurmuştu. Fakat elçiliğin internet sitesinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

İnternet uzmanları hatların Esed karşıtı güçler tarafından sabote edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

İnternet trafiğinin hızlandırılması konusunda uzman olan Cloudfare firmasına göre, ülkedeki internet erişiminin kesilmesi için, Tartus Limanı'nda denizin altındaki kabloların ve Türkiye üzerinden gelen kabloların hedef alınması gerektiği ifade edildi.

Suriye'de önceki gün internet erişimi kesilmiş, sabit hatlar ve cep telefonu hatları da çalışmamıştı.

ETİKETLER

anonymoushackersuriyeinterneterişimşamçinbüyükelçilikesedcoloudfare

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24