Anonymous'un yeni hedefi Şam mı?

Hacker grubu Anonymous, Suriye'de internet erişimini kesen Şam yönetimine savaş açtı. Grup, Şam yönetiminin devlet kurumlarını hedef alacağını bildirdi.

Eylemin elçilik sitelerine yapılan saldırılarla başlandığı duyuruldu.

Hacker grubu önce Çin'deki Suriye Büyükelçiliği'ni hedef alacağını duyurmuştu. Fakat elçiliğin internet sitesinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

İnternet uzmanları hatların Esed karşıtı güçler tarafından sabote edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

İnternet trafiğinin hızlandırılması konusunda uzman olan Cloudfare firmasına göre, ülkedeki internet erişiminin kesilmesi için, Tartus Limanı'nda denizin altındaki kabloların ve Türkiye üzerinden gelen kabloların hedef alınması gerektiği ifade edildi.

Suriye'de önceki gün internet erişimi kesilmiş, sabit hatlar ve cep telefonu hatları da çalışmamıştı.