Anonymous'tan NASA'ya 'Uzaylı' uyarısı

Hacker topluluğu Anonymous, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya dışı yaşamanın varlığını açıklamak üzere olduğunu öne sürdü.

Hack topluluğuyla bağlantılı bir YouTube hesabı, iddianın dillendirildiği bir video yayınladı.Videoda, NASA sözcülerinden Profesör Thomas Zurbuchen’in katılımıyla gerçekleşen "Yaşam Arayışındaki Gelişmeler" isimli kongreden bazı söylemler paylaşıldı.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; Zurbuchen videoda şunları da ifade ediyor:

“Medeniyetimiz, evrende uzaylıların varlığını keşfetmek üzere. Spesifik olarak uzaylı yaşamını araştıran tüm farklı aktivite ve misyonlar hesaba katıldığında, tarihteki en kapsamlı ve emsalsiz keşiflerden birini yapmanın eşiğindeyiz.”