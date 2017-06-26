T24 LogoT24 Logo
Dünya

Anonymous'tan NASA'ya 'Uzaylı' uyarısı

Prof. Zurbuchen: Medeniyetimiz, evrende uzaylıların varlığını keşfetmek üzere

26 Haziran 2017 17:51

Hacker topluluğu Anonymous, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya dışı yaşamanın varlığını açıklamak üzere olduğunu öne sürdü.

Hack topluluğuyla bağlantılı bir YouTube hesabı, iddianın dillendirildiği bir video yayınladı.Videoda, NASA sözcülerinden Profesör Thomas Zurbuchen’in katılımıyla gerçekleşen "Yaşam Arayışındaki Gelişmeler" isimli kongreden bazı söylemler paylaşıldı. 

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; Zurbuchen videoda şunları da ifade ediyor:

“Medeniyetimiz, evrende uzaylıların varlığını keşfetmek üzere. Spesifik olarak uzaylı yaşamını araştıran tüm farklı aktivite ve misyonlar hesaba katıldığında, tarihteki en kapsamlı ve emsalsiz keşiflerden birini yapmanın eşiğindeyiz.”

ETİKETLER

Hacker topluluğu AnonymousNASAdünya dışı yaşamın varlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24